Polizei Köln

POL-K: 210920-2-K Motorradfahrer bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Köln (ots)

In Köln-Heimersdorf hat eine 29 Jahre alte Autofahrerin am Sonntagnachmittag (19. September) gegen 14 Uhr einen Motorradfahrer (25) beim Abbiegen von der Mercatorstraße in die Oranjehofstraße mit ihrem Ford erfasst. Rettungskräfte brachten den Harley-Fahrer zur stationären Behandlung seiner schweren Verletzungen in ein Krankenhaus. (as/de)

