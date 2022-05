Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Straelen - Unfallflucht

Radfahrer nach Zusammenstoß mit geparktem PKW gesucht

Straelen (ots)

Am Mittwoch (11. Mai 2022) gegen kurz vor 02:00 Uhr hat ein unbekannter Autofahrer einen weißen Opel Astra touchiert und beschädigt, der auf dem Gelände einer Tankstelle an der Wankumer Straße abgestellt war. Danach flüchtete er jedoch in Richtung Zand, ohne sich weiter um den Schaden zu kümmern. Die Mitarbeiterin der Tankstelle sah den Unfall, auch auf einer Überwachungskamera ist das Geschehen festgehalten. Demnach ist der Radfahrer zwischen 30 und 45 Jahre alt und von kräftiger Statur. Der Unbekannte hat eine Halbglanze mit einem grauen Haarkranz. Er trug in der Nacht eine dunkle Hose sowie eine dunkle Sportjacke und darunter ein blaues T-Shirt. Unterwegs war er mit einem silbernen Damenrad, ausgestattet mit zwei Satteltaschen. Hinweise zu dem Radfahrer nimmt das Verkehrskommissariat Geldern unter 02831 1250 entgegen. (cs)

