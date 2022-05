Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Emmerich - Unfallflucht auf Parkplatz

Peugeot 107 beschädigt

Emmerich (ots)

Am Donnerstag (12. Mai 2022) zwischen 09:00 und 09:20 Uhr hat ein unbekannter Autofahrer einen grauen Peugeot 107 beschädigt, der auf dem Parkplatz eines Supermarktes an der Normannstraße abgestellt war. Bei dem Unfall wurde die Beifahrertür hinten rechts stark eingedrückt, an der Delle blieb roter Fremdlack zurück. Der Verursacher flüchtete jedoch, ohne Angaben zu seiner Person zu machen. Zeugenhinweise werden daher von der Polizei Emmerich unter 02822 7830 erbeten. (cs)

