Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Ermittlungserfolg - Einbruchserie aufgeklärt

Northeim (ots)

Northeim/Lindau, Freitag, 13.08.2021

LINDAU (Mü) - In den vergangenen Wochen kam es in der Ortschaft Lindau zu mehreren nächtlichen Einbrüchen in Gartenlauben, Geschäftshäuser und Pkw. Seit Ende Juli ermittelte deshalb das 2. Fachkommissariat der Polizeiinspektion Northeim. Durch die intensive Ermittlungsarbeit erhärtete sich der Tatverdacht gegen einen 52-jährigen Mann aus Wulften. Auf Antrag des Amtsgerichts Göttingen wurde die Durchsuchung der Wohnung des Tatverdächtigen angeordnet. Hierbei fanden die Polizeibeamten Diebesgut und weitere Beweismittel die mit den Taten in Verbindung stehen könnten.

Zusätzlich wurden Gegenstände, die mögliche Beweismittel zu der versuchten schweren Brandstiftung in Hattorf zum Nachteil der dortigen Polizeistation sein könnten, aufgefunden. Weitere Ermittlungen zu der Brandstiftung werden beim Polizeikommissariat Osterode geführt.

Dem 52-Jährigen sind durch die umfangreich geführten Ermittlungen insgesamt 7 Taten im Bereich Lindau zuzuordnen. Die Ermittlungen dauern weiterhin an.

