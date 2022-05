Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kevelaer - Verkehrsunfallflucht

14-Jährige verletzt

Kevelaer (ots)

Am Donnerstag (12. Mai 2022) gegen 13.20 Uhr befuhr ein bislang unbekannter Fahrzeugführer die Lindenstraße in Richtung der Klever Straße (B 9). Hier beabsichtigte er nach rechts abzubiegen, übersah dabei aber eine bevorrechtigte 14-jährige Radfahrerin aus Kevelaer, so dass es zum Zusammenstoß kam. Dadurch verletzte sich die 14-Jährige leicht. Der Unfallverursacher kümmerte sich nicht um die Verletzte, sondern setzte seine Fahrt fort. Bei dem Pkw soll es sich um einen Volvo gehandelt haben. Die 14-jährige Radfahrerin wurde zur ambulanten Behandlung ins Krankenhaus gebracht. Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang machen können, werden gebeten, sich bei der Polizei Goch unter Telefon 02823 1080 zu melden. (ms)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell