Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Parkplatzsperre umgefahren

Hückeswagen (ots)

Nachdem am vergangenen Freitag (18. Februar) die Sperre zu einem privaten Stellplatz am Bahnhofsplatz umgefahren wurde, ermittelt die Polizei wegen Verkehrsunfallflucht. Zwischen 08.30 und 14.00 Uhr war der umklappbare Sperrbügel von einem unbekannten Fahrzeug umgefahren und aus seiner Verankerung im Boden herausgerissen worden. Zeugen, die Hinweise zu einem möglichen Verursacher machen können, werden gebeten sich mit dem Verkehrskommissariat Wipperfürth unter der Telefonnummer 02261 81990 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell