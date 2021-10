Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Einbruch in Gaststätte

Werdohl (ots)

In der Nacht zu Donnerstag wurde in eine Gaststätte an der Bahnhofstraße eingebrochen. Unbekannte hebelten ein Fenster auf, gelangten so ins Innere. Dort brachen sie zwei Geldautomaten auf. Die Täter nahmen Bargeld mit. Hinweise zu den Tätern nimmt die Polizei in Werdohl unter 02392-9399-0 entgegen. (wib)

