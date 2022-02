Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Versuchte Autoaufbrüche

Gummersbach (ots)

In der Straße "An der Mühlenwiese" in Gummersbach-Derschlag haben Langfinger versucht, die Autoschlösser eines grauen 3er BMW sowie eines schwarzen VW Polo zu knacken. Die Tat muss sich im Zeitraum zwischen Donnerstag 16 Uhr und Freitag (18.Februar) 11 Uhr ereignet haben. Hinweise bitte an das Kriminalkommissariat Gummersbach unter der Rufnummer 02261 81990.

