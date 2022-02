Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Kennzeichendiebstähle

Lindlar (ots)

In der Nacht von Freitag auf Samstag (29. Februar) haben Kriminelle in der Straße Niederhabbach in Frielingsdorf die Kennzeichen GM-S489 eines VW Caddy, die Kennzeichen GM-KH1960 eines Dacia Duster sowie die Kennzeichen ST-BL808 eines Ford Kuga gestohlen. Hinweise bitte an das Kriminalkommissariat Wipperfürth unter der Rufnummer 02261 81990.

