POL-FR: Lörrach: Unfallflucht auf Kundenparkplatz - Polizei sucht Zeugen

Auf einem Parkplatz eines Geschäftes in der Weiler Straße, gegenüber der Feuerwehr, wurde am Montag, 28.06.2021, zwischen 15.00 Uhr und 15.30 Uhr, die hintere, rechte Fahrzeugseite von einem dort geparkten weißen Audi beschädigt. Nach Sachlage dürfte ein Unbekannter beim Ein- oder Ausparken gegen den Audi gefahren sein. Dieser entfernte sich von der Unfallstelle ohne sich um eine Schadensregulierung zu kümmern. Am Audi entstand ein Schaden von etwa 2.000 Euro. Das Polizeirevier Lörrach, Telefon 07621 176-0, sucht Zeugen, welche sachdienliche Hinweise geben können.

