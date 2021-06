Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Ühlingen-Birkendorf: Motorradfahrer kollidiert mit Sattelauflieger

Freiburg (ots)

Ein Lkw-Fahrer befuhr am Montag, 28.06.2021, gegen 11.50 Uhr, die Landstraße 159 in Richtung Bonndorf. In einer Linkskurve, auf der Gemarkung Ühlingen-Birkendorf, kam der Sattelauflieger des Lkw auf die Gegenfahrbahn. Ein entgegenkommender 35-jähriger Motorradfahrer, welcher in Richtung Detzeln unterwegs war, konnte nicht mehr ausweichen und prallte gegen den Unterfahrschutz des Sattelaufliegers. Hierbei wurde der Motorradfahrer verletzt. Ein Rettungsdienst brachte ihn in ein Krankenhaus. Das Motorrad war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der gesamte Sachschaden beträgt etwa 8.000 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell