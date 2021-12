Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Bad Essen: Einbrecher machten sich an Einfamilienhaus in der Breslauer Straße zu schaffen

Osnabrück (ots)

Freitag zwischen 17.00 Uhr und 21.00 Uhr brachen unbekannte Täter in ein Einfamilienhaus in der Breslauer Straße ein. Durch Gewaltanwendung an der Terrassentür gelangten sie in das Gebäude und zum Teil einige Schranktüren geöffnet. In unbekannte Richtung flüchteten die Straftäter, ob sie auch Gegenstände widerrechtlich an sich nahmen ist derzeit noch nicht klar. Hinweise auf die Tat oder Täter nimmt das Kommissariat in Bramsche unter 05461/915300 entgegen.

