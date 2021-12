Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück/Voxtrup: Einbrecher nutzten kurze Abwesenheit aus

Osnabrück (ots)

Während einer kurzen Abwesenheit der Hauseigentümer verschafften sich am Freitag zwischen 11.45 Uhr und 13.10 Uhr unbekannte Täter durch grobe Gewalt an einer Terrassentür Zugang in ein Mehrfamilienhaus in der Jenny-von-Voigts-Straße. Im Inneren durchsuchten die Eindringlinge die Räume nach Wertsachen und nahmen Schmuck sowie Bargeld an sich. Durch Anwohner der Straße wurden kurz vor der Tatzeit zwei verdächtige männliche Personen im Tatortbereich gesehen, die wie folgt beschrieben wurden:

Person 1:

Etwa 25-35 Jahre alt, ca. 185 cm groß, längere zurückgegelte schwarze Haare, sportliche Winterjacke auffälliger Farbverlauf von hellblau bis dunkelblau, Jogginghose.

Person 2:

Etwa 25-35 Jahre alt, ca. 175 cm groß, kurze am unteren Rand abrasierte schwarze Haare.

Weiter Hinweise auf die Personen oder die Tat nimmt die Polizei Osnabrück unter 0541/327-3203 oder -2115 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell