Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Melle: Verkehrskontrolle deckt Trunkenheitsfahrt und offenen Haftbefehl auf

Osnabrück (ots)

Am Donnerstagabend kontrollierten Beamte der Polizei Melle während ihrer Streifentätigkeit einen schwarzen Chrysler auf der Oldendorfer Straße. Im Inneren saßen zwei Männer, von denen der Beifahrer der Halter des Fahrzeugs war. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest beim Fahrer ergab einen Wert von über 1 Promille. Außerdem stellte sich bei der Personalienüberprüfung heraus, dass gegen ihn ein Haftbefehl vorlag. Der 35-Jährige wurde daraufhin der Dienststelle in Melle zugeführt. Dort wurde ihm zunächst eine Blutprobe durch einen Arzt entnommen sowie sein Führerschein beschlagnahmt. Da der Beschuldigte den haftbefreienden Betrag nicht begleichen konnte, verbrachte er die Nacht im Gewahrsam der Polizei und wurde am Freitagmorgen in die Justizvollzugsanstalt gefahren. Neben dem Fahrer erwartet auch der 38-jährige Halter aus Lage ein Strafverfahren.

