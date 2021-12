Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück: Garage im Schinkel stand in Vollbrand

Osnabrück (ots)

In der Nacht zu Samstag kam es zu einem gemeinsamen Einsatz der Feuerwehr und Polizei. Ein aufmerksamer Zeuge meldete gegen kurz nach 01.30 Uhr eine Rauchentwicklung im Bereich der Buerschen Straße Ecke Venloer Straße. Bereits auf der Anfahrt konnten die alarmierten Einsatzkräfte an einer Parallelstraße die enorme Rauchentwicklung wahrnehmen. Bei Eintreffen stand eine Garage im Hinterhof bereits in Vollbrand. Die Flammen brachen sowohl nach vorne als auch nach hinten aus der Garage heraus. Die Kräfte der Feuerwehren (BF Osnabrück und FFW Schinkel) verhinderten, dass das Feuer auf den verbundenen Gebäudekomplex übergriff. Personen wurden glücklicherweise nicht verletzt, der Schaden wird auf eine Höhe von 20.000-25.000 Euro geschätzt. Der Brandort wurde beschlagnahmt und die Polizei hat die Ermittlungen zur genauen Brandursache aufgenommen.

