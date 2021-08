Hauptzollamt Aachen

HZA-AC: Startschuss für Berufsanfänger beim Hauptzollamt Aachen Willkommen im "Team für mehr Gerechtigkeit in Deutschland"

Bild-Infos

Download

Aachen (ots)

39 junge Frauen und Männer haben am 01. August 2021 ihre Ausbildung bzw. ihr Studium beim Hauptzollamt Aachen begonnen. Bundesweit starteten mehr als 2.200 junge Menschen bei den 41 Hauptzollämtern in das Berufsleben.

Der stellvertretende Dienststellenleiter des Hauptzollamts Aachen, Oberregierungsrat Volker Müller, begrüßte die 21 jungen Frauen und 18 jungen Männer mit den Worten: "Ich freue mich sehr, Sie heute beim Hauptzollamt Aachen als Auszubildende begrüßen zu dürfen. Verbunden ist damit natürlich auch meine Freude, dass Sie sich bewusst für den Zoll als Arbeitgeber entschieden haben. Ihre Wahl ist auf einen sehr interessanten und abwechslungsreichen Beruf gefallen, der spannende und vielfältige Aufgabenfelder bietet. Mit der Einstellung beim Zoll erwartet Sie nicht nur eine fachlich hochwertige Ausbildung bzw. ein hochwertiges Studium und viele spannende und abwechslungsreiche Aufgaben, sondern auch ein sicherer Arbeitsplatz, an dem sie u.a. für Steuereinnahmen, Verbraucherschutz und die Sicherung von Arbeitsplätzen in Deutschland sorgen. Ich wünsche Ihnen, dass Sie Ihre Ausbildung mit Zielstrebigkeit, Engagement und Freude durchlaufen und erfolgreich abschließen!" Von den Auszubildenden absolvieren nun fünfundzwanzig eine zweijährige Ausbildung und vierzehn ein dreijähriges duales Studium in der Zollverwaltung. Theorie und Praxis wechseln sich dabei ab und bauen aufeinander auf. Die fachtheoretischen Abschnitte finden in den zolleigenen Bildungszentren in Münster, Leipzig, Rostock, Plessow oder Sigmaringen statt. Die Praxisphasen verbringen die Nachwuchskräfte hauptsächlich im Bezirk des Hauptzollamts Aachen.

Zusatzinfo:

Für den nächsten Einstellungstermin 01. August 2022 läuft die Bewerbungsfrist noch bis zum 15. September 2021. Informationen zu Einstellungsvoraussetzungen, Bewerbungs- und Auswahlverfahren sowie Ausbildungsverlauf finden Sie unter www.zoll-karriere.de oder www.zoll.de. Gerne steht auch die Einstellungsberatung des Hauptzollamts Aachen, Frau Reiche, unter 0241/9091-4020 oder unter einstellung.hza-aachen@zoll.bund.de für Fragen zur Verfügung.

Original-Content von: Hauptzollamt Aachen, übermittelt durch news aktuell