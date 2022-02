Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Mit einem Stein Autoscheiben eingeschlagen

Gummersbach (ots)

Auf einem Parkplatz in der Friedrichstaler Straße in Niederseßmar haben Unbekannte die Scheiben mehrerer Autos eingeschlagen. Im Tatzeitraum zwischen 2 Uhr und 4:30 Uhr in der Nacht zu Sonntag (20. Februar) schlugen die Täter mit einem Stein die Beifahrerfenster eines orangefarbenen Renault Clio und eines grauen VW Golf. Aus dem Golf stahlen die Täter eine Jacke und einen Mantel. Hinweise bitte an das Kriminalkommissariat Gummersbach unter der Rufnummer 02261 81990.

