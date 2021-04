Polizei Mettmann

POL-ME: Doppelgarage in Vollbrand - Polizei ermittelt Brandursache - Ratingen - 2104093

Mettmann (ots)

Wie die Feuerwehr der Stadt Ratingen bereits berichtete, stand in der Nacht zu Freitag (23. April 2021) auf dem Gelände eines Einfamilienhauses an der Neanderstraße in Ratingen eine Garage in Vollbrand (siehe Pressemeldung unter folgendem Link: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70701/4896804).

Inzwischen konnten brandsachverständige Ermittler der Kriminalpolizei der Kreispolizeibehörde Mettmann den Brandort aufsuchen und die mutmaßliche Brandursache feststellen. Demnach wurde der Brand nach aktuellem Stand der Ermittlungen durch einen technischen Defekt in einem Schaltkasten bzw. der in der Garage verlegten Elektronik verursacht.

Die Garage brannte nahezu vollständig aus - und somit auch die darin abgestellten Motorräder und Gartengeräte des Hauseigentümers. Insgesamt beläuft sich der Sachschaden auf eine Summe von über 100.000 Euro.

