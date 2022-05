POL-KLE: Kranenburg - Unfall mit Personenschaden

Kevelaer-Kervenheim (ots) - Am Freitag (13. Mai 2022) gegen 11:00 Uhr ereignete sich in Kervenheim an der Kreuzung Winnekendonker Straße / Schloß-Wissener-Straße ein Verkehrsunfall, an dem ein Bürgerbus beteiligt war. Der 72-jährige Fahrer des Kleinbusses aus Kevelaer befuhr die Winnekendonker Straße in Richtung Winnekendonk und beabsichtigte, die ...

mehr