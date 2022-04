Polizei Gütersloh

POL-GT: 26- jähriger Autofahrer in der Nacht schwer verunfallt

Gütersloh (ots)

Rheda-Wiedenbrück (FK) - Am frühen Montagmorgen (04.04., 00.40 Uhr) befuhr ein 26-jähriger Gütersloher die Brockstraße in Richtung Gütersloh. Aus bislang unbekannter Ursache kam er dabei kurz vor einer Hauseinfahrt nach rechts von der Straße ab. In der Folge prallte er mit seinem Fahrzeug gegen einen Baum. Das Fahrzeug geriet in Schräglage zwischen einem dortigen Bach und der Bankette. Zeugen informierten die Rettungskräfte. Diese befreiten den schwer verletzten 26-Jährigen aus seinem Fahrzeug und brachten ihn in ein nahegelegenes Krankenhaus. Sein Mercedes ist abgeschleppt worden.

