Polizei Gütersloh

POL-GT: Diebstahl aus Pkw - Täter flüchtet zu Fuß

Gütersloh (ots)

Rheda-Wiedenbrück (MK) - In der vergangenen Montagnacht (04.04., 01.15 Uhr) meldeten Zeugen an der Straße Michels Kamp im Ortsteil St. Vit einen verdächtigen Mann. Nach den Angaben habe sich die Person an geparkten Autos zu schaffen gemacht.

Umgehend eingesetzte Polizeikräfte erkannten beim Eintreffen noch eine männliche Person, die in der Folge zu Fuß in Richtung Kleestraße flüchten konnte. Bei dem Tatverdächtigen handelte es sich um einen ca. 1,80-1,85 Meter großen Mann. Bekleidet war der Täter mit einer schwarzen Jogginghose mit weißen Streifen und einem Kapuzenpullover.

Die Beamten stellten im Rahmen erster Ermittlungen einen Diebstahl eines Mobiltelefons aus einem vor einem Wohnhaus geparkten Ford fest. Auf der Straße Michels Kamp stand in Tatortnähe ein Damenfahrrad mit montiertem Korb am Lenker, welches dem Tatverdächtigen zugeordnet werden konnte. Die Beamten stellten das Fahrrad daraufhin sicher.

Die Polizei Gütersloh sucht weitere Zeugen. Wer hat rund um den angegebenen Tatzeitraum am Tatort oder in dessen Umgebung verdächtige Beobachtungen gemacht? Wer kann Hinweise auf den beschriebenen Tatverdächtigen geben? Hinweise und Angaben dazu nimmt die Polizei Gütersloh unter der Telefonnummer 05241 869-0 entgegen.

