BPOLI-WEIL: Nach vier Jahren klicken die Handschellen

Vier Jahre konnte sich ein 38-Jähriger den deutschen Justizbehörden entziehen. Bei der Einreise am Autobahnübergang Weil am Rhein wurde der Mann dann festgenommen. Er sitzt jetzt in einer Justizvollzugsanstalt.

Am späten Donnerstagnachmittag (12.08.2021) wurde der 38-jährige italienische Staatsangehörige am Autobahnübergang Weil am Rhein bei der Einreise nach Deutschland durch Mitarbeitende des Zolls kontrolliert. Eine Überprüfung des Mannes ergab, dass er von zwei Gerichten gesucht wurde. Vor vier Jahren wurde er wegen eines Körperverletzungsdelikts rechtskräftig zu einer Geldstrafe von 1875 Euro verurteilt. Bezahlt hat er die Geldstrafe jedoch nie. Zudem wird dem 38-Jährigen vorgeworfen, ebenfalls vor vier Jahren an einem anderen Gewaltdelikt beteiligt gewesen zu sein. In dieser Sache wurde er mit Untersuchungshaftbefehl gesucht. Die Bundespolizei übernahm den Mann am Grenzübergang und führte ihn dem Haftrichter vor, der Untersuchungshaft anordnete. Da der 38-Jährige die verhängte Geldstrafe nicht bezahlen konnte, wird er wohl auch die 125-tägige Ersatzfreiheitsstrafe absitzen müssen.

