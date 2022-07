Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Nach Gefährlicher Körperverletzung Haftbefehl gegen einen 17Jährigen erlassen

Wilhelmshaven (ots)

Wilhelmshaven. Am 29.06.2022 bat die Polizei um Mithilfe der Bevölkerung zur Ermittlung von männlichen, jugendlichen Tätern, die am 28.06.22, gegen 22.00 Uhr in der Grenz-/Ecke Marktstraße an einer körperlichen Auseinandersetzung beteiligt waren. Die Täter sollen mit einem Baseballschläger oder ähnlichem Gegenstand auf ein 19jähriges männliches Opfer eingeschlagen haben. Dem Opfer kamen seinerzeit drei Mädchen zur Hilfe, die zuvor von der Tätergruppe massiv beleidigt wurden und bei denen durch die Täter versucht wurde, einem dieser Mädchen die Haare anzuzünden. Leider haben sich die Mädchen auf den Zeugenaufruf nicht gemeldet.

Die Ermittlungen der Polizei (Zeugenvernehmungen) führten zur Ermittlung der jugendlichen Täter. Als Haupttäter (der mit dem Schlagwerkzeug) konnte ein 17jähriger Jugendlicher aus Wilhelmshaven ermittelt werden. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Oldenburg wurde durch das Amtsgericht Oldenburg ein Haftbefehl erlassen, der am Dienstagmorgen vollstreckt wurde. Bei seiner Festnahme beleidigte der Jugendliche dann noch die eingesetzten Polizeibeamten. Nach der richterlichen Vorführung bestätigte der Richter den Haftbefehl. Der Jugendliche befindet sich seitdem in Untersuchungshaft.

