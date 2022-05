Polizei Coesfeld

POL-COE: Nottuln, Niederstockumer Weg/ Plexiglas beschädigt

Coesfeld (ots)

An der Steverschule haben Unbekannte ein Plexiglas von einem Dachfenster beschädigt. Die Tatzeit liegt zwischen 15.30 Uhr am Mittwoch (25.05.22) und 9.35 Uhr am Donnerstag (26.05.22). Nach derzeitigem Stand kletterten die Täter an einem Fallrohr auf das Dach der Schule. Hinweise auf einen Einbruch liegen aktuell nicht vor. Die Polizei in Dülmen bittet unter 02594-7930 um Hinweise.

