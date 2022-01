Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Lage - Brand eines Wohnhauses

Lage (ots)

Heute Nacht gegen 02:40 Uhr kam es in der Van-Heeckeren-Straße zu einem Brand in einem Wohnhaus, sowie einer angrenzenden Holzhütte. Aus bislang ungeklärter Ursache gerieten die Dachsparren der Dachkonstruktion des Wohnhauses in Brand. Das Feuer schlug im weiteren Verlauf auf eine angrenzende Holzhütte über. Durch die Freiwilligen Feuerwehren Lage und Neuenhaus, die mit insgesamt 42 Kräften im Einsatz waren, konnte das Feuer gelöscht werden. Die Höhe des entstandenen Schadens steht aktuell noch nicht fest. Die polizeilichen Ermittlungen zur Brandursache dauern an.

