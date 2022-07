Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Folgemeldung zu: Schopfheim: Fahrradfahrer verletzt sich bei Zusammenstoß mit Pkw lebensgefährlich - Fahrradfahrer verstorben

Der lebensgefährlich verletzte Fahrradfahrer ist am Freitag, 22.07.2022, in einem Krankenhaus verstorben.

Meldung vom 15.07.2022:

Am Freitagmorgen, 15.07.2022, gegen 09:50 Uhr, hat sich in Schopfheim ein 84-jähriger Fahrradfahrer bei dem Zusammenstoß mit einem Pkw lebensgefährlich verletzt. Der Radler war aus der Schlattholzstraße auf die bevorrechtige Hauptstraße eingefahren und wurde dort von dem herannahenden Pkw einer 61-jährigen Frau erfasst. Der Fahrradfahrer zog sich schwerste Kopfverletzungen zu. Er kam umgehend auf die Intensivstation eines Krankenhauses. Das Fahrrad wurde total beschädigt. Am Auto wurde ein Sachschaden in Höhe von rund 2500 Euro verursacht. Mit insgesamt sieben Fahrzeugen waren Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei im Einsatz.

