Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lörrach: Unfall ruft Rettungsdienst und Feuerwehr auf dem Plan

Freiburg (ots)

Eine leicht verletze Person war die Bilanz eines Verkehrsunfalls am Samstag, 23.07.2022, gegen 13.50 Uhr, auf der Brombacher Straße. Diese befuhr ein Mann mit seinem Fahrzeuggespann stadtauswärts. Auf Höhe der Tankstelle kam es zu einem Rückstau. Ein weiterer Pkw ließ ihm in dem Stau eine Lücke, sodass der er mit seinem Fahrzeug und dem Anhänger nach links abbiegen konnte. Dabei übersah er aber eine auf der Abbiegespur vorbeifahrende Fahrzeugführerin. Es kam zum Zusammenstoß der drei Fahrzeuge, bei dem sich ein Fahrzeugführer verletzte. Der entstandene Sachschaden an den drei Fahrzeugen kann noch nicht beziffert werden. Neben der Polizei und dem DRK war auch die Feuerwehr Lörrach mit drei Fahrzeugen und 18 Einsatzkräften vor Ort. Aufgrund des Unfalls kam es zu erheblichen Verkehrsbehinderungen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell