POL-FR: Rheinfelden/ Nollingen: Mit Gasbrenner Milbenbefall bekämpft - Feuerwehreinsatz

Mit einem Gasbrenner beabsichtigte am Sonntag, 24.07.2022, gegen 09.50 Uhr, ein 39 Jahre alter Mann den Milbenbefall in seinem Hühnerstall zu bekämpfen. Dabei sprang ein brennender Holzspan in ein Stohlager, welches durch eine Zwischendecke vom Hühnerstall abgetrennt war. Der brennende Holzspann entzündete vier Strohballen. Die Feuerwehr wurde verständigt. Bis zu deren Eintreffen hatte der Eigentümer das Feuer bereits selbst gelöscht. Die Feuerwehr Rheinfelden, Abteilung Nollingen, war mit fünf Fahrzeugen und 25 Einsatzkräften vor Ort und entfernte das restliche Stroh aus dem Lager und löschte die Glutnester ab.

