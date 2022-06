POL-GÖ: (240/2022) Kollision beim Abbiegen - Radfahrerin bei Sturz verletzt, Polizei bittet Fahrerin des dunklen Pkw, sich zu melden

Göttingen (ots) - (zk) Nach einem Verkehrsunfall ist die BAB A 7 momentan zwischen den AS Göttingen-Nord und Nörten-Hardenberg in Fahrtrichtung Norden zwecks Reinigungs- und Bergearbeiten vollgesperrt. Es wird gebeten, ab der AS Göttingen-Nord in Fahrtrichtung Norden die ausgewiesenen Umleitungsstrecken zu ...

mehr