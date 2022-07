Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Rheinfelden: Labrador Hündin von anderen Hund gebissen - Polizei sucht Hundebesitzer und Zeugen!

Mit seiner angeleinten Labrador-Hündin ging am Sonntag, 24.07.2022, gegen 18.15 Uhr, ein 57 Jahre alter Mann auf dem "Schwarzen Weg" am Rhein spazieren. Auf Höhe der katholischen Kirche kam ihm ein anderer Hundebesitzer mit seinem grauen, vermutlich Cane-Corso-Hund entgegen. Dieser war ebenfalls angeleint, doch der Hundebesitzer hatte, laut Aussagen des Labrador-Besitzer, sehr mit seinem großen Hund zu kämpfen. Nachdem die beiden fast aneinander vorbei waren, griff der Cane-Corso-Hund die Labrador-Hündin von hinten an und verletzte sie nicht unerheblich im Rückenbereich durch einen Biss. Der Besitzer entschuldigte sich und ging mit seinem ebenfalls männlichen Begleiter weiter. Der Hundebesitzer wird als rund 170 cm groß und schlank beschrieben. Er hatte kurze Haare, war gebräunt, tätowiert und sprach gebrochenes Deutsch. Einige Spaziergänger sollen den Vorfall beobachtet haben. Diese und auch der Hundebesitzer selbst werden gebeten, sich beim Polizeirevier Rheinfelden unter der Telefonnummer 07623/74040 zu melden.

