Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Steinach - Kleine Plakette mit großer Wirkung

Steinach (ots)

Gleich mehrfach Pech hatte ein 39-jähriger Pkw-Fahrer in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag in Steinach. Zunächst wurde er aufgrund der offensichtlich längst fälligen Hauptuntersuchung aufgrund der blauen HU-Plakette aus dem Jahr 2020 einer Kontrolle unterzogen. Dabei stellte sich heraus, dass der Pkw zur Zwangsentstempelung gesucht wurde. Zudem war der Fahrzeugführer wegen eines vergleichsweise geringen Geldbetrages zur Festnahme ausgeschrieben, was durch weitere Maßnahmen zu seinem Glück jedoch abgewendet werden konnte. Auch wenn nun ein weiteres Ermittlungsverfahren aufgrund der Verkehrsverstöße auf ihn zukommt, konnten die Haslacher Beamten dem Fahrzeugführer Hilfestellung und Gelegenheit geben, seine Angelegenheiten zu ordnen. /hg /rs

