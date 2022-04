Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Offenburg - Alkoholisiert auf gestohlenem Fahrrad unterwegs

Offenburg (ots)

Mit gleich mehreren Strafanzeigen muss ein 31-Jähriger rechnen, nachdem er am Mittwochabend auf dem Parkplatz eines Discounters in der Moltkestraße stürzte. Gegen 20:20 Uhr befuhr der Mann den Parkplatz, als er auf einem E-Bike offenbar das Gleichgewicht verloren hat und auf einen geparkten Opel stürzte. Hierdurch entstand am Heck des Pkw ein Schaden von rund 500 Euro. Im Rahmen der Unfallaufnahme zeigte sich, dass eine Alkoholisierung von über zwei Promille ursächlich für den Sturz gewesen sein dürfte, weshalb er eine Blutentnahme über sich ergehen lassen musste. Weiterhin haben die Beamten festgestellt, dass das Pedelec, mit dem der 31-Jährige unterwegs war, am selben Tag in Seelbach entwendet wurde.

