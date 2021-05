Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Geschädigtes Fahrzeug gesucht!

Landau, Queichheimer Hauptstraße- 30.05.2021, 11:30 Uhr (ots)

Am Sonntagvormittag gegen 11:30 Uhr streifte ein 65-jähriger PKW-Fahrer ein ordnungsgemäß am Straßenrand geparktes Fahrzeug in der Queichheimer Hauptstraße in Landau. Der Fahrzeugführer befuhr die Queichheimer Hauptstraße von Landau kommend in Fahrtrichtung Mörlheim. Das beschädigte Fahrzeug stand im Bereich der Hausnummern 50-58. Da der Unfallverursacher den Unfall erst zeitversetzt meldete, konnte das beschädigte Fahrzeug nicht mehr festgestellt werden. Der geschädigte Fahrzeugbesitzer oder Zeugen, die Angaben zu dem Fahrzeug machen können, werden gebeten sich mit der Polizei Landau in Verbindung zu setzen.

