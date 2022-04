Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Zell am Harmersbach - Jugendliche flüchten vor der Polizei, Zeugen gesucht

Zell am Harmersbach (ots)

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag fiel einer Streifenbesatzung des Polizeireviers Haslach auf dem Gemeindeverbindungsweg im Wald zwischen Unterentersbach und Zell ein Roller auf, der mit zwei Personen besetzt war. Beim Anblick des Streifenwagens schaltete der Fahrer des Rollers zunächst das Licht aus und fuhr in den Wald. Dort setzten die Personen auf dem Roller ihre Flucht mit hoher Geschwindigkeit fort. Nach rund 500 Metern ließen diese dann den Roller auf dem Feldweg zurück und rannten in den Wald, wo die Verfolgung zu Fuß nach kurzer Zeit abgebrochen werden musste. Nach dem Erscheinungsbild dürfte es sich bei den beiden Personen um Jugendliche gehandelt haben. Der Roller der Marke Honda war im Stile einer Geländemaschine umgebaut und teilweise mit grünem Sprühlack lackiert. Zudem war er nicht zugelassen. An der Front war ein auffälliges LED-Licht montiert, während am Heck eine angebrachte Plastikrolle bei einem "Wheelie" einen Sturz nach hinten verhindern sollte. Wer Angaben zum Roller oder den zwei Jugendlichen machen kann, wird gebeten, sich mit dem Polizeirevier in Haslach unter der Telefonnummer 07832 97592-0 in Verbindung zu setzen.

/hg/rs

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell