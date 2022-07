Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Gemeinsame Presseerklärung der Staatsanwaltschaft Freiburg und des Polizeipräsidiums Freiburg Titisee-Neustadt: 25-jährige getötete Frau, mutmaßlicher Täter in Haft

Am Freitag, dem 22.07.2022, wurde in einer Wohnung in Titisee der Leichnam einer 25-jährigen eritreischen Frau aufgefunden. Sie wurde mit mehreren Messerstichen getötet. Bereits zu Beginn der Ermittlungen konnte aufgrund der Verhältnisse am Tatort ein dringender Tatverdacht gegen den 31-jährigen eritreischen Ehemann des Opfers begründet werden.

Dieser war zunächst flüchtig, konnte aber in der Nacht von Samstag auf Sonntag im Bereich Neustadt festgestellt und festgenommen werden. Gestern erließ das Amtsgericht Freiburg auf Antrag der Staatsanwaltschaft Freiburg Haftbefehl wegen des Tatverdachts des Mordes.

Von Anbeginn der Ermittlungen wurde nach dem mutmaßlichen Täter mit Hochdruck gefahndet. Da von ihm keine Gefahr für die Bevölkerung ausging, wurde aus ermittlungstaktischen Gründen auf eine Öffentlichkeitsfahndung verzichtet.

Nach den bisherigen Ermittlungen ist davon auszugehen, dass Beziehungskonflikte der Tat zugrunde lagen. Die genauen Hintergründe der Tat sind weiterhin Gegenstand der Ermittlungen der Kriminalpolizei Freiburg.

