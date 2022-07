Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: 17-Jähriger flüchtet vor Einsatzkräften

Stuttgart (ots)

Ein Jugendlicher ist am vergangenen Freitag (01.07.2022) gegen 19:30 Uhr vor einer Streife der Bundespolizei im Stuttgarter Hauptbahnhof geflüchtet und hat diese im Anschluss attackiert. Der italienische Staatsangehörige war am Freitagabend zunächst mit einem Regionalzug von Reutlingen in Richtung Stuttgart gefahren. Bei einer Fahrausweiskontrolle konnte der Jugendliche gegenüber einem Mitarbeiter der Deutschen Bahn offenbar kein gültiges Ticket vorweisen. Da er zudem keinen Mund-Nase-Schutz getragen haben soll und seine Identität wohl nicht preisgeben wollte, wurde die Bundespolizei über den Vorfall informiert. Noch vor dem Eintreffen der Einsatzkräfte flüchtete der in Reutlingen wohnhafte 17-Jährige in Stuttgart aus dem Zug, konnte jedoch nach einer kurzen Flucht durch die Streife eingeholt und einer Kontrolle unterzogen werden. Während der polizeilichen Maßnahmen zeigte sich der Beschuldigte äußerst nervös gegenüber den Beamten und versuchte schließlich einen von ihnen zu treten, weshalb er zu Boden gebracht und gefesselt werden musste. Bei der Durchsuchung konnten verschiedene Betäubungsmittel bei dem Jugendlichen aufgefunden werden. Ihn erwartet nun ein Ermittlungsverfahren unter anderem wegen des Verdachts des Tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte und dem Erschleichen von Leistungen. Sowohl der 17-Jährige als auch die beteiligten Einsatzkräfte wurden durch den Vorfall nicht verletzt.

