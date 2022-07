Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: Einsatzkräfte nach Schlägerei angegriffen

Stuttgart (ots)

Nach einer körperlichen Auseinandersetzungen zwischen mehreren Personen kam es in der gestrigen Donnerstagnacht am Stuttgarter Hauptbahnhof zu Widerstandshandlungen gegenüber den alarmierten Einsatzkräften. Bisherigen Informationen zufolge soll es in der gestrigen Nacht (30.06.2022) gegen 22:20 Uhr zunächst zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen sechs Personen am Bahnsteig 11/12 des Hauptbahnhofes gekommen sein. Vier Beteiligte flohen offenbar noch vor dem Eintreffen der alarmierten Einsatzkräfte in bislang unbekannte Richtung, zwei Weitere begaben sich zum Bahnsteig 16 und konnten dort von zwei Streifen der Bundespolizei angetroffen und kontrolliert werden. Die beiden 32 und 29 Jahre alten georgischen Staatsangehörigen verhielten sich von Beginn an aggressiv gegenüber den hinzugerufenen Beamtinnen und Beamten der Landes- und Bundespolizei. Der 32-Jähriger attackierte die Streife schließlich und musste anschließend zu Boden gebracht und gefesselt werden. Dabei trat und schlug der polizeibekannte Mann hoch aggressiv um sich und konnte nur mit erheblicher Kraftanstrengung unter Kontrolle gebracht werden. Beide Personen wurden für weitere polizeiliche Maßnahmen auf die Dienststelle verbracht. Der in Ellwangen wohnhafte 32-Jährige, welcher bei der Tat leicht verletzt wurde, musste anschließend aufgrund eines psychischen Ausnahmezustandes in ein Krankenhaus eingeliefert werden. Bei dem Angriff wurden eine Beamtin und ein Beamter durch den Beschuldigten verletzt, die Bundespolizistin musste anschließend ihren Dienst abbrechen. Gegen den 32-Jährigen ermittelt nun die Bundespolizei wegen des Verdachts des tätlichen Angriffs auf und des Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte. Gegen die beiden georgischen Staatsangehörigen und die vier bislang unbekannten Beschuldigten wurde wegen des Verdachts der Körperverletzung ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Stuttgart, übermittelt durch news aktuell