Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: Lokführer mit Messer bedroht

Osterburken (ots)

Ein 41-Jähriger bedrohte am gestrigen Mittag (30.06.2022) nach vorangegangenen Streitigkeiten mit dem Lokführer diesen mit einem Messer und stach und trat gegen den Zug. Gegen 15:20 Uhr soll es am gestrigen Tag (30.06.2022) beim Halt des aus Würzburg kommenden Zuges am Bahnhof Osterburken zu einer Streitigkeit zwischen einem Lokführer und einem 41-jährigen deutschen Staatsangehörigen gekommen sein. Der Lokführer habe den 41-Jährigen von der Weiterfahrt des Zuges ausgeschlossen und daraufhin wurde dieser wohl zusehends aggressiver und zückte ein Messer, mit welchem er so gegen den Zug gestochen haben soll, dass es sich verbog. Kurze Zeit später wurde er bewusstlos und Passanten riefen einen Rettungswagen. Zeitgleich verständigte die Rettungsleitstelle die Polizei aufgrund der Bedrohung am Zug. Die eingetroffene Rettungswagenbesatzung konnte den 41-Jährigen wieder bei Bewusstsein und hoch aggressiv antreffen und fixieren. Aufgrund der psychischen Ausnahmesituation in der sich der 41-Jährige offenbar befand, wurde er mit dem Rettungswagen in eine Spezialklinik verbracht. Das Messer wurde durch die Einsatzkräfte vor Ort sichergestellt. Die Bundespolizei ermittelt nun gegen den Beschuldigten wegen des Verdachts der Bedrohung.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Stuttgart, übermittelt durch news aktuell