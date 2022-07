Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion SZ/PE/WF vom 19.07.2022.

Peine (ots)

Streit eskalierte in einem Linienbus.

Wendeburg, Bushaltestelle "Im Kirchwinkel", 18.07.2022, 23:00 Uhr.

Aus derzeit nicht bekannten Gründen soll es in einem Linienbus zu einer gefährlichen Körperverletzung gekommen sein. Nach bisherigen Ermittlungen und Angaben von Zeugen soll ein 18-jähriger Tatverdächtiger einer 38-jährigen Frau mit einer Schreckschusswaffe ins Gesicht geschlagen haben. Hierbei habe die Frau eine Kopfplatzwunde erlitten. Nach der Tat sei der Täter geflüchtet, konnte jedoch später ermittelt und angetroffen werden. Der Mann stand unter dem Einfluss von Alkohol. Eine Atemalkoholmessung ergab einen Wert von 1,5 Promille. Die Beamten veranlassten daraufhin die Entnahme einer Blutprobe. Zudem konnte die Waffe aufgefunden und sichergestellt werden. Gegen den Mann leitete die Polizei ein Ermittlungsverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung ein. Es muss nun geklärt werden, weshalb es zu der Eskalation kam.

Hoher Sachschaden bei Diebstahl von Edelmetallen.

Ilsede, Klein Ilsede, Betriebsgelände B 444/Umspannwerk, 12.07.2022, 15:20 Uhr-18.07.2022, 06:20 Uhr.

Die Ermittlungen der Polizei ergaben, dass sich die Täter einen gewaltsamen Zugang auf das Betriebsgelände verschafft hatten. Nachdem ein Zaunelement aufgetrennt wurde, konnten die Täter vom Gelände hochwertige Metalle entwendet und hierdurch einen Schaden von mindestens 60.000 Euro verursachen. Da für den Abtransport offensichtlich ein Fahrzeug benutzt wurde, bittet die Polizei Peine Zeugen, sich unter der Telefonnummer 05171/999-0 zu melden.

Sachbeschädigung an einer Schule.

Peine, Gunzelinstraße, 16.07.2022, 14:00 Uhr-17.07.2022, 10:00 Uhr.

Derzeit unbekannte Täter hatte die Glasscheibe der Eingangstür beschädigt und hierbei einen Schaden von mindestens 1.000 Euro verursacht. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Peine unter der Telefonnummer 05171/999-0 entgegen.

Pkw kam von der Fahrbahn ab.

Vechelde, L 475, 18.07.2022, 15:15 Uhr.

Eine 32-jährige Frau befuhr die L 475 von Vechelade in Richtung Bortfeld. Auf Grund einer offensichtlich nicht angepassten Geschwindigkeit sei ihr Fahrzeug in einer Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn abgekommen und hier mit einem Verkehrszeichen kollidiert. Im weiteren Verlauf der Fahrt fuhr der Pkw über die Gegenfahrbahn zurück und kam hier neben der Straße zum Stillstand. Die Fahrerin erlitt leichte Verletzungen. Die Schadenshöhe beträgt ca. 5.000 Euro.

Schwer verletzte Fahrerin nach Verkehrsunfall.

Vechelde, B 65, Sierßer Kreisel in Richtung Braunschweig, 18.07.2022, 22:00 Uhr.

Bisherige Ermittlungen der Polizei ergaben, dass die 74-jährige Fahrerin eines Pkw auf der B 65 von Peine in Richtung Braunschweig fuhr. An der Einmündung zur B 1(Ortsumgehung Sierßer Kreisel) ist sie offensichtlich ungebremst über den Kreisel hinweggefahren und kam mit ihrem Pkw auf der gegenüberliegenden Kreiselseite zum Stillstand. Hierbei erlitt die Frau schwere Verletzungen und musste in eine Klinik nach Braunschweig gefahren werden. Es entstand ein Schaden von 5.000 Euro. Ermittlungen müssen nun die Unfallursache klären.

Mehrere Verletzte nach Verkehrsunfall.

Ilsede, L 23 Münstedt in Richtung Klein Lafferde, 18.07.2022, 21:25 Uhr.

Ein 40-jähriger Fahrer eines Kleintransporters befuhr die K 23 von Münstedt in Richtung Klein Lafferde. Beim Befahren einer leichten Rechtskurve kam das Fahrzeug aus ungeklärter Ursache nach links von der Fahrbahn ab und streifte hier einen Leitpfosten. Beim Versuch des Gegensteuerns geriet der Transporter in den Gegenverkehr und kollidierte hier fast frontal mit dem entgegenkommenden Pkw eines 20-jährigen Mannes. Beide Fahrer sowie ein im Transporter befindliches Kleinkind erlitten zum Teil schwere Verletzungen. An beiden Fahrzeugen entstanden Totalschäden. Die Schadenshöhe beträgt mindestens 18.000 Euro.

Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell