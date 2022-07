Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion SZ/PE/WF vom 19.07.2022.

Salzgitter (ots)

Alkoholisierter Tatverdächtiger beging mehrere Straftaten.

Salzgitter, Zum Salzgittersee, "Beachbar", 18.07.2022, ab 20:00 Uhr.

Die Polizei habe einen Notruf erhalten, wonach es in einer "Beachbar" zu einem Diebstahl und einem Hausfriedensbruch gekommen war. Ein Zeuge, der bereits die Polizei erwartet hatte, habe beobachten können, wie ein 26-jähriger Mann in der Bar über einen längeren Zeitraum alkoholische Getränke konsumiert hatte. Im weiteren Verlauf des Abends habe der Mann eine zunehmend aggressivere Grundhaltung an den Tag gelegt und zudem eigene mitgebrachte Getränke konsumiert. Daraufhin wurde dem Verursacher ein Hausverbot ausgesprochen. Erst nachdem der Tatverdächtige mehrere hauseigene Gläser in seine Tasche gesteckt hatte, verließ er die Lokalität.

Die schnell eingetroffenen Beamten konnten den Mann noch vor der Lokalität antreffen. In einem Gespräch mit den Beamten benutzte er abfällige Worte und wirkte zunehmend aggressiver auf die Beamten. Trotz beruhigender Worte durch die Beamten fühlte er sich offensichtlich in seiner bisher gezeigten Verhaltensweise bestärkt. Seine Artikulationen und Gestiken nahmen hierbei zu. Mit zum Teil erhobenen Armen gestikulierte er in Richtung eines Zeugen und der Polizeibeamten und äußerte sich beleidigend.

In der mitgeführten Sporttasche konnten zudem die zuvor entwendeten hauseigenen Gläser festgestellt werden. Die Beamten sprachen dem Mann einen Platzverweis aus. Daraufhin habe der Tatverdächtige seine Hände zur Faust geballt und ist mehrfach drohend auf die Beamten zugegangen. Die Beamten setzten sich mit einfacher körperlicher Gewalt und unter Anwendung des dienstlichen Reizstoffsprühgerätes zur Wehr.

Ein Zeuge habe den äußerst aggressiven Tatverdächtigen kurzfristig versucht, vom Tatort wegzuführen. Hierbei habe dieser massive Beleidigungen ausgesprochen und sein Gesäßteil öffentlich entblöst. Sämtliche Äußerungen sowie Gestiken konnten öffentlichkeitswirksam von unbeteiligten Personen vernommen und auch wahrgenommen werden.

Nachdem Unterstützungskräfte der Polizei eintrafen, sollte der bereits wieder zurückgekehrte Mann in Gewahrsam genommen werden. Nach wie vor habe der Verursacher seine Fäuste geballt und ging auf die Beamten zu.

Nach einem kurzen Fluchtversuch des Verursachers konnte dieser durch die Beamten unter Anwendung einfacher körperlicher Gewalt in Gewahrsam genommen werden. Bei der Anwendung unmittelbaren Zwanges wurde der Mann im Gesicht verletzt. Ein Polizeibeamter erlitt zudem leichte Verletzungen an der Hand.

Ein alarmierter Rettungswagen versorgte den Verursacher. Bei dem unter Alkoholeinfluss stehenden Mann wurde die Entnahme einer Blutprobe veranlasst. Ein zuvor durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von fast 2 Promille. Gegen den weiterhin sehr aggressiven Mann ordnete die Polizei eine Ingewahrsamnahme bis zum heutigen Morgen an.

Die Polizei ermittelt gegen den Mann wegen Beleidigung, Diebstahl, Hausfriedensbruch sowie Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte. Die Polizei möchte sich bei der Bevölkerung für die rücksichtsvolle Begleitung des Polizeieinsatzes bedanken. Ein Zeuge hatte sogar den Beamten sein Fahrrad angeboten, als sich der Tatverdächtige kurzfristig vom Tatort zu entfernen versuchte.

Fahrer stand unter Alkoholeinfluss.

Salzgitter, Bad, Schlopweg, 18.07.2022, 22:10 Uhr.

Ein 35-jähriger Fahrer eines Pkw wurde von Polizeibeamten angehalten und kontrolliert. Anzeichen deuteten auf einen Alkoholkonsum. Ein daraufhin durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,7 Promille. Die Beamten veranlassten daraufhin die Entnahme einer Blutprobe und stellten den Führerschein des Mannes sicher.

Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell