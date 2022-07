POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion SZ/PE/WF vom 18.07.2022.

Polizei Salzgitter

Pressemitteilung der Polizeiinspektion SZ/PE/WF vom 18.07.2022.

Salzgitter (ots)

Am 30.03.2022, gegen 02:50 Uhr, ereignete sich ein schwerer Raub auf eine Tankstelle in der Museumstraße in 38229 Salzgitter / ST Salder, wobei einer der beiden Täter die dort arbeitende Angestellte mit einer Schusswaffe bedrohte und ein anderer Täter zuvor Reizgas gegen die Angestellte einsetzte.

Anschließend wurden Bargeld und verschiedene andere Wertgegenstände durch die beiden Täter erbeutet, welche im Anschluss unerkannt fliehen konnten.

Durch die Videoüberwachung der Tankstelle ließen sich die beigefügten Bilder der beiden Täter isolieren.

Wer kann Hinweise auf einen oder beide Täter geben?

Hinweise nimmt die Polizei Salzgitter unter der Telefonnummer 05341/1897-0 entgegen.

