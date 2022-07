POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion SZ/PE/WF vom 18.07.2022.

Peine (ots) - Sachbeschädigung durch Feuer Samstag, 16.07.2022, 15:20 Uhr 31224 Peine, Am Ottos Hof Durch unbekannte Täter wurde am Samstagnachmittag ein Ballen aus kürzlich gemähten Heu auf der Wiesenfläche südlich der Straße Am Ottos Hof in Brand gesetzt. Der Brand konnte durch die Feuerwehr gelöscht werden. Es entstand ein Schaden in Höhe von ca. 60 Euro. ...

mehr