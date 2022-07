Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemeldung anlässlich einer größeren Auseinandersetzung in der Peiner Südstadt

Peine (ots)

Samstag, 16.07.2022, 20:25 Uhr

31226 Peine, Braunschweiger Straße / Neue Straße

Am Samstagabend kam es zu einer körperlichen Auseinandersetzung in der Peiner Südstadt. Es waren nach ersten Erkenntnissen bis zu 100 Personen anwesend. Aus ersten Ermittlungen ergab sich u.a. der Verdacht der gefährlichen Körperverletzung gegen einen 31-jährigen Mann. Dieser wurde zur Verhinderung weiterer Straftaten in Gewahrsam genommen. Im Laufe der Nacht wurden durch eine Vielzahl von Polizeikräften weitere Maßnahmen getroffen. Es wurde u.a. die Identität der vor Ort angetroffenen Personen festgestellt und in der Folge diverse Platzverweise erteilt. Eine Person kam einem ausgesprochenen Platzverweis nicht nach und wurde zur Durchsetzung des Platzverweises ebenfalls in Gewahrsam genommen.

Inwiefern es zu weiteren Straftaten gekommen ist, wird derzeit geprüft. Die Ermittlungen dauern an.

