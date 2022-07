Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Wolfenbüttel vom Samstag, 16. Juli 2022:

Wolfenbüttel (ots)

Einbruchdiebstähle

Bisher unbekannte Täter drangen in der Zeit vom 14.07.22, 17.00 Uhr bis 15.07.22, 05.00 Uhr gewaltsam in einen Betrieb in der Heinrich-Eberhard-Straße in Wolfenbüttel ein. Entwendet wurden ca. 20 Euro Bargeld und ein Winkelschleifer. Der Gesamtschaden beträgt ca. 620,- Euro.

Ebenfalls im Gewerbegebiet West, in der Kurt-Neubauer-Straße wurde in einen weiteren Betrieb gewaltsam eingedrungen. Tatzeit ist auch hier die Nacht von Donnerstag auf Freitag, 14.07.22, 14.00 Uhr bis 15.07.22, 06.00 Uhr. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde bei diesem Einbruch nichts entwendet.

- Skiebe - PHK

