Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung Polizeikommissariat Peine vom 16.07.2022

Peine (ots)

Trunkenheitsfahrten

Freitag, 15.07.2022, 20:00 Uhr

31224 Peine, Kunzendorfer Straße Ein 34-jähriger Fahrzeugführer wurde am Freitagabend durch eine Funkstreifenbesatzung im Bereich der Kunzendorfer Straße in Essinghausen mit seinem BMW festgestellt. Als der Fahrzeugführer die Polizeibeamten bemerkte, versuchte er fußläufig zu flüchten, konnte aber schließlich gestellt werden. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,34 Promille. Es wurde eine Blutprobenentnahme veranlasst und der Führerschein sichergestellt. Gegen den Mann wurde ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr eingeleitet.

Samstag, 16.07.2022, 02:00 Uhr

31228 Peine, Vöhrumer Straße Am frühen Samstagmorgen wurde ein 46-jähriger Peiner durch eine Streifenbesatzung kontrolliert, nachdem er zuvor mit einem Elektrokleinstfahrzeug, einem sog. E-Scooter, unterwegs war. Ein vor Ort durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,64 Promille. Auch in diesem Fall wurde eine Blutprobenentnahme veranlasst und der Führerschein sichergestellt. Ein entsprechendes Strafverfahren wurde auch hier eingeleitet.

Wechselseitige Körperverletzung

Freitag, 15.07.2022, 12:50 Uhr

31224 Peine, Breite Straße

Am Freitagmittag kam es aus bisher ungeklärten Gründen zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen einem 43-jährigen und einem 23-jährigen Mann in der Peiner Fußgängerzone. Dabei soll es unter anderem zu Faustschlägen gegen den Kopf und den Einsatz eines Werkzeuges gekommen sein. Die Kontrahenten konnten schließlich getrennt werden. Die beiden Beteiligten wurden leicht verletzt. Ihnen wurden Platzverweise für die Innenstadt erteilt. Es wurden Strafverfahren wegen Körperverletzung und gefährlicher Körperverletzung eingeleitet.

Sachbeschädigung durch Feuer

Samstag, 16.07.2022, 02:30 Uhr

31234 Edemissen, Rathausring In der Nacht von Freitag zu Samstag wurden durch unbekannte Täter mehrere Strohballen in Wipshausen angezündet. Die Strohballen waren zur Dekoration anlässlich des stattfindenden Schützenfestes am Rathausring aufgestellt worden. Der Brand konnte durch vor Ort befindliche Kräfte der Feuerwehr gelöscht werden. Es entstand ein Schaden in unbekannter Höhe. Es wurde ein Strafverfahren gegen die derzeit unbekannten Täter eingeleitet.

Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell