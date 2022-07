Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemeldung Polizeikommissariat Peine vom 17.07.2022

Peine (ots)

Sachbeschädigung durch Feuer

Samstag, 16.07.2022, 15:20 Uhr

31224 Peine, Am Ottos Hof

Durch unbekannte Täter wurde am Samstagnachmittag ein Ballen aus kürzlich gemähten Heu auf der Wiesenfläche südlich der Straße Am Ottos Hof in Brand gesetzt. Der Brand konnte durch die Feuerwehr gelöscht werden. Es entstand ein Schaden in Höhe von ca. 60 Euro. Gegen den unbekannten Täter wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

Donnerstag, 14.07.2022, 17:00 Uhr, bis Freitag, 15.07.2022, 17:00 Uhr 31224 Peine, Gemarkung Woltorf

Bereits im Zeitraum zwischen dem späten Donnerstagnachmittag und Freitagnachmittag haben unbekannte Täter den Holzrahmen einer Informationstafel im Woltorfer Holz angezündet, sodass der Holzrahmen der Tafel beschädigt wurde. Das Feuer ist auf unbekannte Weise erloschen. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 300 Euro. Auch in diesem Fall wurde ein Strafverfahren gegen unbekannt eingeleitet.

Sachbeschädigung am Pkw

Sonntag, 17.07.2022, 00:45 Uhr

31126 Peine, Festanger

In der Nacht zu Sonntag wurde die Windschutzscheibe eines in der Straße Festanger in Dungelbeck abgestellten VW Golf durch unbekannte Täter beschädigt. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 500 Euro. Auch in diesem Fall wurde ein Strafverfahren gegen unbekannt eingeleitet.

Trunkenheit im Verkehr

Sonntag, 17.07.2022, 02:25 Uhr

31224 Peine, Schwarzer Weg

Am frühen Sonntagmorgen wurde ein 22-jähriger Peiner durch eine Streifenbesatzung festgestellt, der mit einem Elektrokleinstfahrzeug, einem sog. E-Scooter, unterwegs war. Bei einer Verkehrskontrolle wurde festgestellt, dass der Fahrzeugführer unter Alkoholeinfluss stand. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,16 Promille. Es wurde eine Blutprobenentnahme veranlasst und die Weiterfahrt untersagt. Gegen den Fahrzeugführer wurde ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr eingeleitet.

