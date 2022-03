Polizeiinspektion Wismar

POL-HWI: Einbruch in Baustelle eines Einfamilienhauses

Wismar (ots)

Am gestrigen Morgen wurde die Wismarer Polizei über einen Einbruch in ein in Sanierung befindliches Einfamilienhaus in Wismar informiert.

Am vergangenen Wochenende, 11. März 2022, 17:00 Uhr bis darauffolgenden Montagmorgen, drangen unbekannte Täter gewaltsam in ein Haus, welches gerade saniert und unbewohnt ist, in der Inselstraße in Wismar ein. Aus dem Erdgeschoss wurde diverses Werkzeug, wie eine Makita-Bohrmaschine und ein Bohrhammer der Firma Bosch, entwendet. Die Schadenshöhe wird auf 10.000 Euro geschätzt.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zu dem Einbruchdiebstahl aufgenommen und bittet Zeugen, die in diesem Zusammenhang Beobachtungen gemacht haben, sich bei der Polizei in Wismar unter der Telefonnummer 03841 203 0, der Internetwache unter www.polizei.mvnet.de oder jeder beliebigen Polizeidienststelle zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Wismar, übermittelt durch news aktuell