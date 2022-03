POL-HWI: Verkehrseinschränkungen am kommenden Montag zu erwarten

Dorf Mecklenburg (ots) - Gestern wurde die Wismarer Polizei darüber informiert, dass in Dorf Mecklenburg in den vergangenen Tagen ein Firmentransporter aufgebrochen worden sei. Im Zeitraum von Donnerstagabend (24. Februar) bis zum Montagmorgen (28. Februar) drangen unbekannte Täter über die Seitentür in den weißen Renault Traffic ein und stahlen aus diesem ...

