POL-HWI: Gemeinsame Pressemitteilung des Landkreises Nordwestmecklenburg und der Polizeiinspektion Wismar

Wismar (ots) - Am gestrigen Tag wurden der Wismarer Polizei erneut zwei Fälle von Geldbörsendiebstahl beim Einkaufen gemeldet. Gegen 10:00 Uhr entwendeten der oder die Unbekannten einem 80-jährigen Senior in einem Discounter in der Bürgermeister-Haupt-Straße in Wismar die Geldbörse. Der Mann trug seine Geldbörse in einer Umhängetasche bei sich und bemerkte erst ...

