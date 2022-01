Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Zeugen gesucht

Hildburghausen (ots)

Ein in der Seminarstraße in Hildburghausen abgestellter Opel eines 34-Jährigen wurde in der Zeit von Sonntag, 19:00 Uhr, bis Montag, 11:30 Uhr, durch ein unbekanntes Fahrzeug im Bereich des hinteren rechten Stoßfängers beschädigt. Vom Verursacher fehlt jede Spur. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zur angezeigten Unfallflucht geben können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 03685 778-0 zu melden.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell